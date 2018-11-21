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  3. 21 Kasım 2018 18:07

Simit fırınından bakın ne çıktı

Gaziantep'te polislerin simit fırınına düzenlediği operasyonda 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Simit fırınından bakın ne çıktı
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Gaziantep'te, polis ekiplerinin operasyon düzenlediği bir simit fırınına gizlenmiş 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polisler, araştırmasında uyuşturucu hapların kent merkezinde bir simit fırınında bulunduğunu belirledi. Savcılık kararıyla fırına operasyon düzenleyen polis, ilk etapta yaptığı aramada uyuşturucuyu bulamadı. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada ise fırının içindeki gizli bölmelere zulalanmış 320 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

54 kilo 160 gram ağırlığındaki haplara el koyan polis, fırında bulunan ve ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak emniyette sorgulamaya başladı.

DHA

hap , simit fırını , uyuşturucu
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