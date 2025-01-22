Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında takipsizlik kararı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada 22 şüpheli hakkında delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ''Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı.'' dedi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde daha önce görülen davada tetikçi E.Ö., motosiklet sürücüsü V.B. ve cinayet mahallinde keşif yapan S.K. 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, D.Ç. ve T.D. ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanık 2 yıl ile 18 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 10 sanık hakkında beraat kararı verildi, 2 sanığın dosyası ise ayrıldı.

SOMUT DELİL BULUNAMADIĞI KAYDEDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk davadan ayrı bir soruşturma açarak, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararda, şüpheliler hakkında adam öldürmeye iştirak suçu kapsamında soruşturma başlatılmış ise de haklarında kamu davası açılan diğer şüphelilerle birlikte hareket edip suça katıldıklarına ve suçun icra hareketini gerçekleştirdiklerine ilişkin somut delil bulunamadığı kaydedildi.

‘SUÇ UNSURU EYLEM BULUNMADI’

Başsavcılığın kararında, şüpheli Olcay Kılavuz'un suçluyu kayırma suçunu işlediğine ilişkin kamu davası açılmasını gerektirir somut suç şüphesini gösterir delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ifade edildi. Şüpheli A.K. hakkında ‘6136 sayılı yasaya muhalefet ve silahla ateş etme’, S.B. ve A.A. hakkında ‘silahla ateş etme’ suçundan soruşturma yürütülmüş ise de suçların yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilen kararda, şüpheli M.E.A. hakkında daha önce ‘toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak adam öldürmeye yardım’ ve ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma’ suçlarından kamu davalarının açıldığı, bu dosya kapsamında soruşturmayı gerektirir suç unsuru eylem bulunmadığı aktarıldı.

Şüpheli S.Ö. hakkında ise daha önce ‘toplu halde, iştirak halinde, tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan kamu davası açıldığı, mevcut dosya kapsamında soruşturmayı gerektirir suç unsuru eylem bulunmadığının anlaşıldığı, şüpheli E.Ö. hakkında müştekiler C.A., S.A., N.Ö. ve M.E.'ye yönelik ‘mala zarar verme suçu’ yönünden somut olayda suçun yasal unsurlarının oluşmadığından da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

8 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

Öte yandan, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı B.K., Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı S.Y., eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı G.H. ve Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser T.A.’nın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma’ ve ‘suçluyu kayırma’ suçlarından hazırlanan iddianame Ankara 34’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı B.K., eski Çubuk Ülkü Ocakları Başkanı G.H., Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Yardımcısı S.Y.’nun, ‘Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan, Trafik Şube’de görevli komiser T.A. hakkında ise ‘kamu görevlisinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar F.K., G.T., R.K., Y.H.’nin de ‘suçluyu kayırma’ suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

AYŞE ATEŞ'TEN TAKİPSİZLİK KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, açıklanan takipsizlik kararının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ateş, "Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş’in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı. Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü" dedi

DHA