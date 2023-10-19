Sinan Ateş cinayetinde 1 tutuklama daha

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı. Polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüphelilerden 1'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 4 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, hakim, diğer 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla salıverdi. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında daha önce 21 kişi tutuklanmıştı.