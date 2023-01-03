Sinan Ateş cinayetinde 3 tutuklama

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A. hakkında tutuklama kararı verildi.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık'ta bir binadan çıkarken motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda kurşunların hedefi olan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan çatlışmada 3 kişi yakalandı. 3 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 3 zanlı, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı