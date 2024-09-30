  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sinan Ateş davasında dikkat çeken gelişme

Sinan Ateş davasında dikkat çeken gelişme

Sinan Ateş davasında dikkat çeken gelişme
Güncelleme:

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada bugün görülecek duruşma öncesi Ateş'in avukatı değişti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş”in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada yeni duruşma bugün görülüyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ile taraf avukatları katıldı.

Dava öncesinde ise yeni bir gelişme yaşandı.

Sinan Ateş’in avukatı Ali Yücel davadan çekildi. Yücel’in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katıldı.

Duruşmayı, Sinan Ateş’in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı milletvekilleri de izledi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, avukat taleplerine yönelik duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, avukat taleplerinin davaya katkı sağlayamayacağından reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının, dosyaya giren cinayet anına ilişkin bilirkişi raporunun reddi ile bazı avukatların yeni tanık dinlenilmesi yönündeki taleplerini reddetti.

AYŞE ATEŞ: ADALETİN TECELLİSİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Başkan Güven, önceki celse sunulan mütalaaya ilişkin maktul Sinan Ateş’in eşi müşteki Ayşe Ateş’e söz verdi.

Adaletin gerçekleşmesini beklediklerini belirten Ayşe Ateş, “İddia makamı, milletimizin devletimizin yani Cumhuriyetimizin temsilcisidir. Sayın mahkeme de Türk milleti adına karar verir. Cumhuriyetimiz ve milletimiz adına yetkili makamların karşısındayız. Devletimizin ayakta kalması için milletimizin birlik ve barışı, adaletin tecellisi her şeyden önemlidir.” dedi.

Başkalarının ölmemesi için sabır ve acıyla adaletin gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Ayşe Ateş, şöyle devam etti:

“Keşke dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Savcının mütalaasında aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla, adaletiyle, hukuka uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum.”

“OĞLUMUN KATİLLERİ DIŞARDA, AZMETTİRİCİLERİ BURADA”

Maktul Sinan Ateş'in annesi müşteki Saniye Ateş, sanıkların yüzlerini görmek istemediğini belirterek, “Benim oğlumun katilleri dışarda, azmettiricileri burada. Bundan sonraki hayatları öyle bir zehir olsun ki analarının babalarının yüzüne bakamasınlar.” ifadelerini kullandı.

Saniye Ateş beyanda bulunurken, izleyicilerden “Amin” diyerek yüksek sesle tepki veren kişi mahkeme başkanının talimatıyla tutanak tutularak dışarı çıkartıldı.

Müşteki ve avukat beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi.

AA

Etiketler sinan ateş davası avukat dava suikast
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı Denize sınırı bile olmayan ilimizde dikkat çeken satılık ada ilanı Güzel oyuncu mahkemelik olduğu tacizi ifşa edip isyan etti Güzel oyuncu mahkemelik olduğu tacizi ifşa edip isyan etti En beğenilen siyasetçiler anketi açıklandı: İlk 3'e dikkat En beğenilen siyasetçiler anketi açıklandı: İlk 3'e dikkat Kış geldi: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Kış geldi: Yeni haftada sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor Arsenal'in efsanesiydi... Sahada hayatını kaybetti Arsenal'in efsanesiydi... Sahada hayatını kaybetti Bakanlıktan hayati uyarı: ''Havadan atılacak, bulursanız temas etmeyin'' Bakanlıktan hayati uyarı: ''Havadan atılacak, bulursanız temas etmeyin'' PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı PTT'nin onlarca dağıtım aracı bakın nereden çıktı Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Kız çocuğuna toplu istismar: 18 kişinin adını verdi Prof. Dr. Celal Şengör'den Bakan'a olay sözler: ''Bunu anlatamıyoruz bu herife'' Prof. Dr. Celal Şengör'den Bakan'a olay sözler: ''Bunu anlatamıyoruz bu herife'' Dün 2'nci bölümü yayınlanmıştı... Deha izleyicisine kötü haber Dün 2'nci bölümü yayınlanmıştı... Deha izleyicisine kötü haber
Ajda Pekkan konseri karıştı: Sanat hayatında ilk kez yuhalandı Ajda Pekkan konseri karıştı: Sanat hayatında ilk kez yuhalandı Jose Mourinho'dan olay olan Serhat Akın yorumu: ''Atışı yapan iyi değilmiş'' Jose Mourinho'dan olay olan Serhat Akın yorumu: ''Atışı yapan iyi değilmiş'' TÜVTÜRK'ün araç muayenesinde aldığı ücret için bir emsal karar daha TÜVTÜRK'ün araç muayenesinde aldığı ücret için bir emsal karar daha Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu Survivor aşıkları evlendi; gelin hanımın dansözle yarıştığı anlar olay oldu AK Parti'de ''soruşturma'' istifası: Bir milletvekili istifa etti AK Parti'de ''soruşturma'' istifası: Bir milletvekili istifa etti Murat Sancak Adana Demirspor'u satılığa çıkardı Murat Sancak Adana Demirspor'u satılığa çıkardı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı İstanbul'da eski sevgili dehşeti kamerada: Kurşun yağdırdı Tekirdağ'da geceyi gündüze çeviren dev yıldırım kamerada Tekirdağ'da geceyi gündüze çeviren dev yıldırım kamerada Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır'a yanlış gözaltı Karar Gazetesi yazarı Elif Çakır'a yanlış gözaltı Eski Bakan Hüseyin Çelik: ''Gezi olaylarıyla şaftımız kaydı'' Eski Bakan Hüseyin Çelik: ''Gezi olaylarıyla şaftımız kaydı''