Sinan Ateş davasında dikkat çeken gelişme

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada bugün görülecek duruşma öncesi Ateş'in avukatı değişti.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş”in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada yeni duruşma bugün görülüyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ile taraf avukatları katıldı.

Dava öncesinde ise yeni bir gelişme yaşandı.

Sinan Ateş’in avukatı Ali Yücel davadan çekildi. Yücel’in yerine avukat Hüseyin Kaya duruşmaya katıldı.

Duruşmayı, Sinan Ateş’in eşi müşteki Ayşe Ateş ve yakınları ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı milletvekilleri de izledi.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, avukat taleplerine yönelik duruşma savcısına söz verdi.

Savcı, avukat taleplerinin davaya katkı sağlayamayacağından reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının, dosyaya giren cinayet anına ilişkin bilirkişi raporunun reddi ile bazı avukatların yeni tanık dinlenilmesi yönündeki taleplerini reddetti.

AYŞE ATEŞ: ADALETİN TECELLİSİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Başkan Güven, önceki celse sunulan mütalaaya ilişkin maktul Sinan Ateş’in eşi müşteki Ayşe Ateş’e söz verdi.

Adaletin gerçekleşmesini beklediklerini belirten Ayşe Ateş, “İddia makamı, milletimizin devletimizin yani Cumhuriyetimizin temsilcisidir. Sayın mahkeme de Türk milleti adına karar verir. Cumhuriyetimiz ve milletimiz adına yetkili makamların karşısındayız. Devletimizin ayakta kalması için milletimizin birlik ve barışı, adaletin tecellisi her şeyden önemlidir.” dedi.

Başkalarının ölmemesi için sabır ve acıyla adaletin gerçekleşmesi gerektiğini söyleyen Ayşe Ateş, şöyle devam etti:

“Keşke dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Savcının mütalaasında aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla, adaletiyle, hukuka uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum.”

“OĞLUMUN KATİLLERİ DIŞARDA, AZMETTİRİCİLERİ BURADA”

Maktul Sinan Ateş'in annesi müşteki Saniye Ateş, sanıkların yüzlerini görmek istemediğini belirterek, “Benim oğlumun katilleri dışarda, azmettiricileri burada. Bundan sonraki hayatları öyle bir zehir olsun ki analarının babalarının yüzüne bakamasınlar.” ifadelerini kullandı.

Saniye Ateş beyanda bulunurken, izleyicilerden “Amin” diyerek yüksek sesle tepki veren kişi mahkeme başkanının talimatıyla tutanak tutularak dışarı çıkartıldı.

Müşteki ve avukat beyanlarının ardından duruşmaya ara verildi.

AA