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Sinan Ateş davasında karar çıktı

Sinan Ateş davasında karar çıktı
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada yargılamalar sona erdi.

Sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edilen bugün duruşmada karar çıktı.

Sanıklardan Z.A., H.S., U.K., Ç.Z. ve A.A.'nın beraatine, C.G.'nin tahliyesine karar verildi.

S.Ö. hakkında adli kontrol talebiyle tahliye kararı verilirken dönemin Cinayet Büro Amiri M.E.A. için ise tutukluluğa devam kararı verildi. İki ismin dosyası ayrılırken telefonlarının açılması beklenecek.

Tetikçi E.Ö. ve Ö.'yü motosiketle olay yerinden kaçıran V.B., ofis önünde keşif yapan S.K., azmettici D.Ç. ve eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi T.D. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

T.D.'nin eşi kararın ardından sinir krizi geçirdi.

AYŞE ATEŞ'TEN KARAR SONRASI İLK AÇIKLAMA

Karar sonrası konuşan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı. Pensilvanya ile işte Pensilvanya dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşanlardır. Oturdukları kürsülerden, suçluları yargılatmamak için bize parkmak sallıyorlar. Bunu bugün yaşadık. Biz adalet istiyoruz. Bizim hatamız adalet istemek mi? Sussaydık onlar çok mutlu olacaktı herhalde. Hiçbir yere gitmiyorum, sonuna kadar adalet yürüyüşünü, her bir suçlu cezasını bulana kadar devam ettireceğim. Göreceğiz bakalım el mi yaman bey mi yaman!"

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Etiketler sinan ateş dava cinayet suikast
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