Sinan Ateş suikastında 2 tutuklama daha

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin soruşturma kapsamında iki kişi daha gözaltına alınarak tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, T.D. , E.Y.. ve S.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.D. ve E.Y., bugün adliye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. T.D. ve E.Y. tutuklandı. S.Ö.'nün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Tutuklanan 2 kişiyle birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi. 4 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.