Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'yi MHP'lilerin sözleriyle eleştirdi

Ankara'da suikast sonucu katledilen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP ile DEM Parti arasındaki bayram tebriği görüşmesine tepki göstererek

Siyasi partiler arası geleneksel olarak her bayram gerçekleşen ziyaretler kapsamında MHP ile DEM Parti ilk kez bayramlaştı. MHP Genel Merkez binasında gerçekleşen bayramlaşmada DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray'dan oluşan heyet karşıladı.

MHP ile DEM Parti arasında bir ilk olan tarihi görüşmeye günün siyasi gündeminin bir numaralı maddesi haline gelirken bu "açılıma" Ankara'da uğradığı kanlı bir suikatte öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten çok sert bir tepki geldi.

Hatırlanacağı gibi Ayşe Ateş, eşinin öldürülmesinin ardından pek çok siyasi partiyi ziyaret etmiş ve MHP'ye yakın isimlerin "DEM'e ne zaman gideceksin" eleştirilerine maruz kalmıştı.

Ayşe Ateş de MHP'nin bayram için DEM Parti'ye gittiği anları paylaşıp şunları ifade etti:

Siyasi partilerin kapısını çalıp adalet savaşımızda destek ararken “DEM’e ne zaman gideceksin?” diyerek nefret söyleminde bulunuyorlardı. DEM Parti onlara geldi.

İyi bayramlar.