  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sinan Oğan: Seçimin sürprizini yapacağız

Sinan Oğan: Seçimin sürprizini yapacağız

Sinan Oğan: Seçimin sürprizini yapacağız
Güncelleme:

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 8 gün kalan seçimler için iddialı açıklamalarda bulundu.

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Nevşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi. Oğan, gazetecilere, Türkiye'de son günlerde seçmenin tercihinde değişiklik yaşandığını, sıfırdan başladıkları hareketin ülke genelinde dengeleri değiştirir pozisyona geldiğini savundu.

"Seçimin sürprizini yapacağız"
Her partinin belli bir kitleye sahip olduğunu kaydeden Oğan, şöyle konuştu:

"Seçimin sürprizini Sinan Oğan ve Ata ittifakı yapacaktır. Ata ittifakı'nın milletvekilleri de Meclis'e girecek. Biz hem milletvekilleri boyutunda sürpriz yapacağız hem de cumhurbaşkanlığı boyutunda dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde sürpriz yapacağız.

"Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmediği takdirde..."
Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilmediği takdirde Kılıçdaroğlu seçmeninin ikinci tercihi Sinan Oğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'a oy verilmediği takdirde Erdoğan'ın seçmeninin tercihi de Sinan Oğan'dır. Türk milliyetçilerinin birinci tercihi de Sinan Oğan'dır."

Etiketler sinan oğan seçim Ata İttifakı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyanın en ünlü tablosu Mona Lisa'nın sırrı çözüldü
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller açıklandı
Uzman isim il il açıkladı: '6 ile 6.7 arasında depremleri bekleyin''
Cinsel ilişki teklifini reddeden genç kızı darp etti, serbest kaldı
AK Partili Ensarioğlu'ndan Öcalan itirafı: ''Devlet sürekli görüşüyor''
Binali Yıldırım'dan canlı yayında güldürmeyen espri: ''Neyse parasını veririz''
Cüretkâr bikinisiyle Bodrum'a koşan Cansu Taşkın yazı erken getirdi
14 Mayıs'ın en garip vaadi: ''Allah'ın milletvekili olacağız''
Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu
Selen Görgüzel'den taciz itirafı