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Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu

Sinan Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
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ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur ittifakını mı yoksa Millet İttifakını mı destekleyeceğini 19 Mayıs Cuma günü açıklayacağı iddia edildi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimler ikinci tura kaldı. Aldığı oy oranı seçimde kritik bir rol oynayan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın Cumhur ittifakını mı yoksa Millet İttifakını mı destekleyeceği merak edilmeye başlandı.

Gazeteci Kürşat Oğuz sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Oğuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan’la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs’ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş."

Etiketler sinan oğan kürşat oğuz sosyal medya 19 mayıs tarihi gün karar
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