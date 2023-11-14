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Sınır ötesinde PKK'ya bir darbe daha

Sınır ötesinde PKK'ya bir darbe daha
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. 'Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi hakurk Irak'ın kuzeyi Kandil Milli Savunma Bakanlığı
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