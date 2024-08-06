Sınırda 1'i PKK'lı 16 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK'lı 16 kişinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2024
Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu… pic.twitter.com/hvsPB2XFLR
DHA
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