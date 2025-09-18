Sınırda ''bildirilecek eşyamız yok'' demişlerdi, bir servet çıktı

  1. Anasayfa
Edirne'de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan karşısındaki Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda tırda yapılan denetimde, Türk vatandaşı bir kadının çantasında yaklaşık 43 bin Euro değerinde 510 gram kaçak altın takı ve madeni para ele geçirildi.

Türkiye'den Romanya'ya gitmek üzere gelen ve içinde Türk vatandaşı bir çiftin bulunduğu araç, giriş kontrol noktasında durduruldu. Yolcuların "bildirilecek eşyamız yok" beyanına rağmen yapılan detaylı aramada, kadının el çantasında gizlenmiş polietilen poşetler içerisinde altın takılar bulundu.

Bulgar gümrük yetkililerinin açıklamasına göre, ele geçirilen eşyalar arasında yüzük, bilezik, küpe, kolye ve üç adet madeni para yer aldı. Uzman incelemesi sonucunda altınların toplam ağırlığının 510 gram, piyasa değerinin ise yaklaşık 43 bin Euro olduğu belirlendi.

Kaçak altınlara el konulurken olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, bir gümrük müfettişi gözetiminde ve Yambol Bölge Savcılığı denetiminde sürdüğü aktarıldı.

İHA

