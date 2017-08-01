Sınırdan geçerken bagajdan bakın ne çıktı

Artvin'in Hopa İlçesi Sarp Sınır Kapısında, bir otomobilde yapılan aramada,bagaj kısmına yapılan özel bölmede Türkiyeye girmeye çalışan Kırgızistan uyruklu 28 yaşındaki A.M. yakalandı.

Türkiyeye giriş yapmak için dün akşam saatlerinde Sarp Gümrük Kapısına gelen Gürcistanuyruklu M.M. yönetimindeki OV 811OV plakalı otomobilden şüphelenen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı. Aramada ekipler, otomobilin bagaj kısmına yapılan özel bölmede gizlenenÿbir A.M. adlı kadınla karşılaştı.

Özel bölmeden çıkartılan ve vize ihlali bulunduğu tespit edilen Kırgızistan uyruklu A.M.’nin sorgusununÿardından sınırdışı edileceği bildirildi.