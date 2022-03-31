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Sinop'ta heyelan kabusu: 5 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta heyelan kabusu: 5 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen heyelanda 5 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kaldırayak köyünde yaşayan vatandaşlar, meydana gelen heyelan nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Heyelanın devam ettiğini belirterek şuana kadar 5 evin kullanılamaz hale geldiğini söyleyen köy sakinleri daha fazla evin hasar görmemesi için yetkililerden yardım istiyor.

Köy sakinleri, “En son 40 yıl önce böyle bir hadise yaşandı. O zaman yaşanan heyelanda da bu kadar hasar olmadı. Şu anda 5 ev kullanılamaz halde. Evde yaşayanlar da ilçe merkezindeki yakınlarının evine yerleştiler. Bizim ev de dahil bazı evlerin temeli oynama başladı. Daha çok geç olmadan yardım istiyoruz, gereken önlemin alınmasını istiyoruz. Yoksa birçok ailenin yuvası yıkılacak" dedi.

İHA

Etiketler sinop heyelan
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