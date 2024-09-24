Sinop'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Bir binanın istinat duvarı çöktü

Sinop'ta etkili olan sağanak yapış kentin birçok yerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yollarda hasar oluşurken 7 katlı bir binanın istinat duvarı yağış sebebiyle yıkıldı.

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bir binanın istinat duvarı yıkıldı, bazı yollarda hasar oluştu. Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak taşkınlara neden oldu.

Ada Mahallesi Esen Sokak'ta 7 katlı bir binanın arka tarafında bulunan istinat duvarı şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemede duvar altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

İncelemelerin ardından Sinop Belediyesi ekipleri, çöken istinat duvarının ayakta kalan bölümünü yıkmak için çalışma başlattı.

Kepçe ile yapılan çalışma sırasında duvarın ayakta kalan bölümü 7 katlı binanın arka cephesinin üzerine devrilerek zarar verdi.

Olay yerinde bulunan apartman sakinleri ile belediye görevlileri arasında bu sırada tartışma yaşandı.

AFAD, itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Çalışma sırasında apartmana vatandaşların girişlerine izin verilmedi.

Apartman sakini Kenan Aral, AA muhabirine, evde oturdukları sırada çok şiddetli bir ses duyduklarını söyledi.

Trafik kazası sandıkları için balkona çıkıp baktıklarını anlatan Aral, "Eşim binanın arka tarafından taşlar düştüğünü söyledi. Görür görmez hemen evden çıktık. O an istinat duvarının yıkılmış olduğunu gördük." dedi.

Kentteki olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde taşkınlara da sebep oldu.

Zeytinlik Mahallesi Karakum mevkisinde taşan dereler dolayısıyla bazı yol güzergahları taş ve çamurla doldu. Belediye ekipleri taşkınların yaşandığı bölgelerde temizlik çalışması yaptı.

AA