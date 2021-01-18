Sinovac'ın sitesine erişim engeli kaldırıldı

Çinli Sinovac şirketi, sinovac.com alan adından yayın yapılan kurumsal web sitesine Türkiye’den erişimi yeniden açtı. Odatv'den Ali Sarıkaya'ya açıklama yapan şirket yetkilileri, bir süredir Türkiye üzerinden yapılan siber saldırılar nedeniyle siteyi erişime kapattıklarını açıkladı.

Bir süredir Web sitesine giriş yapmak isteyen kullanıcılar “IP adresinizin bu web sitesini ziyaret etmesine izin verilmiyor!” iletisiyle karşılaşıyordu. VPN kullanılarak siteye erişim sağlanabiliyordu.

Şirketten yapılan açıklamada "Birkaç gün önce Türkiye'den bilgisayar korsanlarının sitemize saldırması nedeniyle Türkiye'den erişimi engelledik. Websayfamız Türkiye için tekrar açılmıştır" denildi.

Şirket yetkilileri yaptıkları açıklamaya Ragıp Soylu isimli twitter kullanıcısının 30 Aralık tarihinde yayınladığı Tweet linkini de ekledi. Linkteki açıklamada "Tıpkı Türkiye Çin aşısının gelmesini beklerken, bazı Türk bilgisayar korsanları yapımcı Sinovac'ın web sitesini bozdu. Web sitesinin tüm bağlantılarında Uygur bayrakları var ve Çin Seddi'nde Cuma namazı dilek. Bir de şarkı var" ifadeleri yer aldı.