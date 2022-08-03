Şırnak'ta askeri araç devrildi: Yaralılar var
Şırnak'ın Uludere ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 10 asker hafif yaralandı.
Uludere ilçesi Ortasu köyü yakınlarında intikal halinde olan askeri Unimog araç şarampole devrildi. Araçta bulunan 10 asker hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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