Şişli'de Kent Lokantası önünde halk sofrası kuruldu

Şişli'de mahalle sakinleri, kapatılan Kent Lokantası’nın önünde yemek pişirip dağıtarak halk sofrası kurdu. Mahalle sakinleri, Kent Lokantası’nın bir an önce açılmasını istedi.

Kent Lokantalarının tekrar açılmasını talep eden emekli bir vatandaş, "Halkın özellikle emekli ve öğrencilerin ucuza yemek yiyebildiği bir yer vardı. Ucuz yiyebileceği yeri yok dediler, 'Bunlar ölsün, yemek yemesin, aç kalsın' dediler. Bizi açlığa mahkum etmek için gelen kayyum Kent Lokantalarını kapatmaya karar verdi. Bir lokantaya gittiğin zaman bir çorba 100 lira. Yiyebilme şansımız var mı?

Aldığımız maaş 15 bin lira, bir çorba 100 lira. Biz elektriği ne ile ödeyeceğiz, suyu ne ile ödeyeceğiz. Torunlarımıza nereden harçlık vereceğiz? Aç karnımızı ne ile doyuracağız ama bunlar bizim aç karnımızı doyurmamızı değil, bizim aç kalmamızı istiyorlar" dedi.