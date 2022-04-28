Skandal görüntüler: Dilencileri özel araçlarla sokaklara dağıttılar
Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri hayrete düşürdü.
Bursa'da dilencileri özel araçlarıyla çalışacakları bölgelere servis eden sürücü görenleri şoke etti. Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgeleri kendi aralarında paylaşan dilenciler etap etap özel araçlarla servis ediliyor. Bu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ise yoldan geçen insanlara duygu sömürüsü yaparak para isteyen bir dilencinin üzerinden 26 bin TL para olduğu ortaya çıkmıştı.
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