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Skandal! Mezarlığın morgundan seçmen çıktı

Skandal! Mezarlığın morgundan seçmen çıktı
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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde 4 seçmenin adresinin mezarlık içinde bulunan morgdan çıktı...

Yerel seçime günler kala seçmen kayıtlarına ilişkin usulsüzlükler sürerken “Seçmen kaydırmayla” ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, adres olarak yalnız metruk binalar değil, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, mezarlık içinde bulunan belediyeye ait cenaze yıkama yeri ile morg binasına da seçmen kaydı yapıldığı belirlendi.

İhbar üzerine mezarlığa giden jandarma, morgda inceleme yaptı ve başka yerlerden ilçeye kaydını aldıran 4 kişinin adresinin Argın Mahallesi mezarlığının içinde bulunan morgu gösterdiğini belirledi. Tutanak düzenlenip ilçe seçim kurulu başkanlığına durum bildirildi.

 

(Kaynak)

Etiketler mezarlık morg mezarlık morgu seçmen seçim
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