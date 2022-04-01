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Şoförden yolculara trip: Şoförden olmayanlar insin aşağıya

Antalya’da ön kapıdan inmek isteyen bir yolcuyla tartışan halk otobüsü şoförü, sözleriyle yolcuları gülme krizine soktu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında ön kapıdan inme nedeniyle tartışma yaşandı. Otobüs içindeki diğer yolcuların bazıları şoförü haklı bulurken, bazıları da yolcuyu haklı buldu.

Tartışma sonrası sinirlenerek aracı durduran şoför, kendisini haklı görmeyen yolculara sitem etti. Önce dışarı çıkan şoför, ardından tekrar araca binip, "Şoförden olmayanlar insin aşağıya. İnmeden gitmem" dedi. Büyük şaşkınlık yaşayan yolcular ise şoförün bu sözlerine uzun süre güldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kişi tarafından izlendi.

Etiketler yolcu otobüs trip
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