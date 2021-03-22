Sokağa çıkamayan kadınlar, cama çıktı!
İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula Kampanya Grubu'nun çağrısıyla saat 21.00'de pencere ve balkonlarında ses çıkarma eylemi yapan kadınlar, "İstanbul Sözleşmesi Bizimdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tyyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çıkmasına tepkiler sürüyor.
Kadınlar tepkilerini pencere ve balkonlardan ses çıkarma eylemiyle protesto etti.
#İstanbulSözleşmesiİçinSesÇıkar etiketiyle sosyal medyadan yapılan çağrıya yanıt veren kadınlar, saat 21.00’de pencere ve balkonlarına çıkarak ses çıkarma eylemi yaptı.
Kadınlar eylemlerini aynı etiketle sosyal medyada paylaştı.
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