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Sorun ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' demek değilmiş!

Sorun ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' demek değilmiş!
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum TSK'den ihraç edilen teğmenlere ilişkin "Konu asla Mustafa Kemal’in askeri olmakla ilgili değildir tamamen disiplinsizliğe bağlı askeri disiplin hukukudur" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attığı ve kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında, sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası" verildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ihraçların ardından X hesabında bir yazı kaleme aldı. İhraçların gerekçesinin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı olmadığını savunan Uçum şunları söyledi: "Dört yüze yakın olduğu söylenen yeni mezun teğmen 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' dedi. Bunların beşine ve disiplinsizlikle ilgili görülen üç sıralı amire ayırma cezası (ihraç) verildi. Gerçek buyken ayırma sebebi “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıdır demek, kasti bir çarpıtma anlamına gelir. Eğer “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” ifadesi, ayırma cezasının sebebi olsaydı dört yüze yakın yeni mezun teğmene soruşturma açılması ve hepsinin ihraç edilmesi gerekirdi. Demek ki sorun Mustafa Kemal’in askerleriyiz demek değil, ısrarlı emre itaatsizlikten kaynaklanan disiplinsizliktir. Başkomutan Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensupları hiç tartışmasız kurucu liderimiz Atatürk'ün takipçisidir. Bu konu tartışmaya açılamaz. Dolayısıyla somut konu asla Mustafa Kemal’in askeri olmakla ilgili değildir, tamamen disiplinsizliğe bağlı askeri disiplin hukukudur."

Etiketler Cumhurbaşkanlığı mehmet uçum teğmenler teğmenlerin ihracı TSK ihraç kararı
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