Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin zamlı bayram ikramiyesini açıkladı

Asgari ücret zammı, emekli zammı, enflasyon farkı gibi zam oranlarını neredeyse bire bir doğru tahmin eden sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun şimdi de emeklinin bayram ikramiyesine yapılacak zam oranını ve zamlı bayram ikramiyesi tahminini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir programda 10 Nisan’daki Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesine zam yapılacağını açıklayarak milyonlarca emekliye müjdeyi vermişti.

Asgari ücret, en düşük emekli maaşı gibi rakamlarda nokta atış tahminde bulunan sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun ise yeni yılda emeklilere yapılan zammın çok düşük kaldığını söyleyerek 4 bin TL civarında emekli ikramiye verilmesinin beklendiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdursun, “2018’de emekliye bayram ikramiyesi başladığında net asgari ücret 1.603 TL, Bayram İkramiyesi 1.000 TL idi. Yani net yüzde 62,5’ine isabet ediyordu. 2024 net asgari ücret 17.000 TL, yüzde 62,5’i 10.625 TL! Mevcut Bayram ikramiyesi ise asgari ücretin yüzde 12’si olan 2.000TL!” ifadelerini kullanarak emekli bayram ikramiyelerinin ise “10.625 TL” olması gerektiğini belirtti.

Erdursun ayrıca bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılması halinde rakamın 3 bin TL, yüzde 100 zam yapılması durumunda 4 bin TL, yüzde 150 zam gelmesi durumunda ise 5 bin TL olacağına yer verdi.

Uzman isim ayrıca, “Emeklilere iki bayramda verilen mevcut 2.000 TL olan bayram ikramiyesi kaldırılsın, emeklilerin güncel değerinde gerçek emekli aylıkları verilsin” diyerek öneride de bulundu.

Geçtiğimiz sene 1.100 TL olarak her iki bayram öncesinde de emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri 2 bin TL’ye çıkarılmıştı. Ayrıca 1 defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet’in 100. Yılına özel 5000 TL ikramiye de tüm emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. Böylece emekliye 2023 yılında 9 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı.

Bakan Işıkhan emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için zam sinyalini şu sözlerle vermişti:

“İki bayram için. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi olarak emeklilerimize ödeme gerçekleştirdik. Tabi ki her alanda olduğu gibi emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. Emeklilerimize 5 bin lira bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz. Ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız.”