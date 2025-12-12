Sosyal medyada hız şovu yapan sürücü başına iş açtı!

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bursa'da otomobiyle 307 kilometre hıza ulaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücüye 9 bin 268 TL ceza kesildi.

Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir O-5 Otoyolu’nda meydana geldi. Kullandığı araçla sınırı aşarak saatte 307 kilometre hızla ilerleyen otomobilin sürücüsü, o anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşıma, "Bursa-İzmir rekoru yenilendi kaç dakika sizce" notunu da ekleyen sürücünün görüntüleri sonrası Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Ekiplerin incelemesi sonucu sürücünün kimliği tespit edildi. Ekipler, sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 51/2-C maddesi kapsamında 9 bin 268 TL para cezası uyguladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. 

DHA

Etiketler bursa otomobil surat hız ihlali trafik cezası
