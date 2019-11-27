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  3. 27 Kasım 2019 15:55

Sosyal medyayı ayağa kaldıran vahşete 3 gözaltı

İstanbul Maltepe'de ağaçtaki kedinin aşağı indirilerek, köpeklere parçalatılmasıyla ilgili görüntüler tepki çekmişti. Olayla ilgili yaşı 18'den küçük 3 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran vahşete 3 gözaltı
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Bunun adı vahşet ! İstanbul'da tepki çeken görüntüler Bunun adı vahşet ! İstanbul'da tepki çeken görüntüler

Maltepe sahilinde köpeklerle gezen iki kişi ağaçta mahsur kalan kediyi, ağacı sallayarak ve kemerle vurarak düşürmüş, 1'i pitbull cinsi iki köpek de kediyi parçalamıştı. Vahşet anlarının bu kişiler tarafından  sosyal medyada paylaşılmasınının ardından harekete geçen polis,  olayla ilgili olarak yaşı 18'in altında 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hayvanseverlerin de büyük tepkisini çeken olayda, görüntüleri izleyen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı mobil park polisleri, olaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Sosyal medya hesaplarını takibe alan polis, kısa sürede olayla ilişkili 3 kişiyi gözaltına aldı. Yaşları 18’den küçük olan, vahşet  anlarını kaydeden, köpeği dolaştıran ve köpeğin sahibi olmak üzere toplam 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirildi. Sağlık kontrolü çıkışında şüpheliler, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrollerinin ardından 3 şüpheli, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne gönderildi.



Bunun adı vahşet ! İstanbul'da tepki çeken görüntülerBunun adı vahşet ! İstanbul'da tepki çeken görüntüler

 



DHA

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hayvansever , maltepe
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