Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak'' dedi.
Sosyal yardım başvuruları artık e-Devlet'ten yapılabilecek.
Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak'' dedi.
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