Soylu'dan karakol basıp polis döven AK Partili başkan için ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, karakol basıp bir polis memurunun burnunu kırdığı iddia edilen AK Partili gençlik kolları ilçe başkanıyla ilgili olarak, ''Olayın her tarafına bakıyoruz. Bizim için meselenin kanunlara uygunluğu önemli.'' dedi.

AK Parti İlçe Gençlik Kolları H.K. ile beraberindeki kişilerin Kayseri’nin Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bastığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis Fahri Ç’nin burnunu kırdığı iddia edildi.

Kayseri Valiliği, K.’nin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs gözaltına alınmıştır. Yaralanan polis memuru, doktor raporu alarak ilgili mercilere şikayette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiçbir suretle ve hiçbir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”

"Olayın her tarafına bakıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise olay hakkında şöyle konuştu:

“Olayı dün öğrendim. Valimizle konuştum. Uygulananla ilgili hemen müdahil olunması lazım geldi. Hemen tutuklandı dün akşam. Olayın her tarafına bakıyoruz. Bizim için meselenin kanunlara uygunluğu önemli.”

Ne olmuştu?

Dün öğle saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bir işlem için giden H.K.’a kapıdaki görevli polis memuru Fahri Ç. kimliğini sordu. Bu gelişme üzerine H.K. “Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, beni nasıl tanımazsın?” dedi.

Arkadaşlarını çağırıp polise saldırdı

Polis memurunun kimliği göstermeden içeriye giremeyeceğini söylemesi üzerine H.K., Emniyet’e 4 arkadaşını çağırdı. Sonrasında kapıda görevli polis memurlarına saldıran grup polis memuru Fahri Ç.’yi darp ederek burnunu kırdı. Olay sonrası gözaltına saldırganlardan AK Parti Tomarza Gençlik Kolları Başkanı H.K. tutuklanarak cezaevinde gönderildi.