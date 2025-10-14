Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
ÖSYM, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol