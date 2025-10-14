  1. Anasayfa
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Güncelleme:

ÖSYM, KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir." ifadelerine yer verildi. 

