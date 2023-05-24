SPK 26 internet sitesini erişime engelledi
SPK, 26 internet sitesinin, yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 26 internet sitesinin, yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırması gerekçesiyle erişime engellenmesine karar verdi. 17 Mayıs tarihli bültende "Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları" başlığı altında yapılan açıklamada erişim engeli getirilen 26 sitenin web adresleri de yayımlandı.
Bültende, şu ifadeler yer alıyor:
“Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.”
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