SPK'dan gizli fon açıklaması

Futbol dünyasından ünlü isimlerin dolandırılmasıyla ilgili açıklamada bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ''Söz konusu olay bir dolandırıcılık olayı ve SPK'ya tabi olmayan bir fon adı geçiyor'' dedi.

Futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 18 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırdığı gerekçesiyle 226 yıl hapsi istenen bankacı S.E. davası gündemdeki yerini koruyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturma açılıp açılmayacağına dair değerlendirme yapan Gönül, söz konusu olayın bir dolandırıcılık olduğunu dile getirdi.

MEVZUATTA YOK

SPK'ya tabii olmayan bir fon adının çektiğini ifade eden Gönül, "Adının fon olması fon olarak lanse edilmesi bizim mevzuatımızdaki bir yeri kapsamıyor." dedi.