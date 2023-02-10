Spor camiasından dev destek: Daniel Pancu'nun Kadıköy'de giydiği eldivenini satın alıp bağışladı

Spor camiası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından adeta tek yürek oldu. Son olarak Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Pancu da 2005 yılında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe maçında giydiği kaleci eldivenleri 5 500 bin TL'ye satılarak depremzedeler için bağışlandı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan felaketin ardından mucizevi kurtuluşlar gerçekleşirken, spor camiasından destekler devam ediyor.

Depremlerin ardından Vodafone Park'ta organize olarak vatandaşlardan toplanan yardımları tırlar eşliğinde afet bölgelerine gönderen Beşiktaş'tan alkış alan bir hareket geldi.

KADIKÖY'DE KALEYE GEÇMİŞTİ

Pancu, 2005 yılında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan maçta kaleye geçmiş ve bir süre boyunca siyah - beyazlı takımın kalesini savunmuştu. Rumen eski futbolcu, bu karşılaşmada giydiği eldivenleri açık arttırma ile satışa çıkarmıştı.

EMRE KOCADAĞ SATIN ALDI

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ, Pancu'nun bu hamlesine yanıt verdi ve kaleci eldivenlerini 500 bin TL karşılığında satın aldı.

Kocadağ; 500 bin TL'yi AHBAP'a bağışlarken, eldivenleri de Beşiktaş Müzesi'ne hediye etti.