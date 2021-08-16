Spor yorumcusu Emre Bol canlı yayında kalp krizi geçirdi

tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programında yorumcu Emre Bol, programın son dakikalarında fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

tv100'de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programında yorumcu Emre Bol, programın son dakikalarında fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

Emre Bol, tv100’de yayınlanan Ertem Şener ile VAR Odası programının son dakikalarında fenalaştı, yayından ayrıldı, ilk müdahaleyi eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel konuk odasında yaptı.

tv100’ün haberine göre, programın yapımcısı Ertem Şener yayını yarıda keserek yorumcularıyla beraber Emre Bol’un yanına gitti. Ambulansın gelmesiyle müdahale yapıldı ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Programın yapımcısı Ertem Şener, Emre Bol’un sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Emre Bol kardeşim ameliyattan çıktı. Ana damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi geçirdi. Durumu şükürler olsun şu an iyi. Birkaç gün hastanede kalacak. Arayan, yazan, soran tüm gerçek dostalara teşekkür ederim. Kendisi çok daha güçlenerek dönecek. Dualarınızı eksik etmeyin.”