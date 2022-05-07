SSB Başkanı Demir: Mete tabancaları güvenlik güçlerine teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, METE tabancalarından güvenlik güçlerine teslim edildiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Özgün Yerli Tabanca Geliştirme Projesi kapsamında üretimi süren METE tabancalarımızın teslimatlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda METE tabancalarından teslim ettik" dedi.
DHA
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