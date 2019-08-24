Su ve ulaşım indirimine AK Parti ve MHP'den ret

AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 71 oy aldığı Konya’da, su ulaşım ve otopark ücretlerinde indirime gidilmesi için İYİ Parti ve CHP’li üyeler tarafından 2 ay önce bir teklif hazırlanmış ve büyükşehir belediyesinin meclis gündemine getirilmişti.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre İYİ Parti, CHP ve Saadet Partili üyelerin indirim talebine karşın meclisin büyük bir çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti ve MHP’li üyeler, ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşulları, indirimlerden doğacak mali yükümlülüğü gerekçe göstererek teklife ‘hayır’ oyu verdi ve teklif reddedildi.

YOKUŞ: BELEDİYE BORÇ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediye meclisinde su ulaşım ve otopark ücretlerine indirim teklifinin reddilmesi şehirde tepkilere yol açtı. Konuya ilişkin Sözcü’ye açıklamalarda bulunan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Belediye bütçesini plansız bir şekilde kullanıp, gereksiz birçok yatırıma kaynak ayıran belediyenin halkın yararına olan bir indirim teklifine mali sorunları örnek göstermesi samimiyetsizliktir. Bu durum bize borç yükü altında ezilen Konya Büyükşehir Belediyesi’nin artık hizmet veremeyecek duruma düştüğünü de gösteriyor” dedi.

“BELEDİYE HEMŞEHRİLERİNE BU İNDİRİMİ ÇOK GÖRMÜŞTÜR”

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş ise Konyalının bu indirimi hakkettiğini belirterek şöyle konuştu: “Tüm Türkiyede ve özellikle CHP’li belediyelerde su, ulaşım ve otopark ücretlerinde indirime gidilerek belediyelerin kâr amaçlı değil kamu yararı amaçlı çalışan kurumlar olduğu anlayışı yerleşmeye başladı. Konya’da ise tam tersine belediye yüzde 70’in üzerinde oy veren hemşehrilerine bu indirimi çok görmüştür. Konyalıarın bu indirimi hakketiğini düşünüyoruz ve indirim teklifinin CHP ya da İYİ Parti’den gelmesinin reddedilme nedeni olarak görülmemesi gerektiğini halka hizme esaslı her teklifin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz”

İNDİRİM TEKLİFİNİN DETAYLARI

İYİ Parti ve CHP meclis üyeleri tarafından belediye meclisine sunulan su otopark ve ulaşım fiyatlarında indim teklifinde; ELKART abonmanlarında uygun ortamlarda indirim yapılmasına karar verilmesi gerektiği, 5 yaşına kadar çocuğu olan kadınların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları, KOSKİ'nin su ücretlerinde hanede yaşayan insan sayısı temel alınarak kişi başı 5 metre küp suya uygun oranda indirim uygulaması, yol kenarındaki otoparklardan alınan ücret uygulamasının kaldırılmasını veya ücretsiz bekleme süresinin uzatılmasını ve ücretlerinin uygun oranlarda indirime tabi tutulması talep edilmişti. AK Parti’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasında bulunduğu ve borcunun da yaklaşık 1,5 milyarın üzerinde olduğu iddia ediliyor.

TAM ABONMAN 135 LİRA

Konya’da belediyenin toplu taşıma araçlarına sınırsız biniş hakkı sağlayan abonman kartının aylık ücreti 135 lira.



