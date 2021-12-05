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  3. Su zannedip içti, bir anda fenalaştı: Hayati tehlikesi sürüyor

Su zannedip içti, bir anda fenalaştı: Hayati tehlikesi sürüyor

Su zannedip içti, bir anda fenalaştı: Hayati tehlikesi sürüyor

Bursa'da eşinin su bardağına koyduğu çamaşır suyunu su zannederek içen, Suriye uyruklu Muhammed Faddawi (26) hastanelik oldu.

Olay İnegöl ilçesinde meydana geldi. Kemalpaşa Mahallesi Pırlanta Sokak üzerinde bulunan evinde temizlik yapan Ayşe Faddawi, çamaşır suyunu su bardağına doldurup masanın üzerine bıraktı. Bardaktaki çamaşır suyunu, su zannederek içen Muhammed Faddawi bir anda fenalaştı. Eşinin haber vermesi üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Faddawi'nin, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler su .çamaşır suyu
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