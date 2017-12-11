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  3. 11 Aralık 2017 22:06

Suçüstü yakalandılar ! 42 bin lira ceza...

Sinop'ta, kaçak sülük toplarken suçüstü yakalanan 3 kişiye, 42 bin 475 lira ceza kesildi.

Suçüstü yakalandılar ! 42 bin lira ceza...
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop İl Şube Müdürlüğünce, Sinop’ ta kaçak sülük toplayan şahıslar suçüstü yakalandı.

Sinop’un Aksaz Mahalli Sulak Alanı’nda kaçak sülük toplayan şahıslar bulunduğunu ihbarı üzerine harekete geçen DKMP Sinop İl Şube Müdürlüğü ekipleri ile kolluk kuvvetleri, ivedilikle olay yerine intikal ettiler. İl Şube Müdürlüğü personelince, sulak alanda 3 şahsın kaçak sülük topladığı tespit edildi. Kaçak sülük topladığı tespit edilen şahıslara İl Şube Müdürlüğünce 42 bin 475 lira idari yaptırım uygulandı.

İl Şube Müdürlüğünce el konulan sülükler Aksaz Mahalli Sulak Alanı’na geri salındı.

İHA

suçüstü , sülük
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