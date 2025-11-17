  1. Anasayfa
Şule Çet cinayeti hükümlüsü tahliye mi edildi ? İşin aslı ortaya çıktı
Güncelleme:

Şule Çet cinayeti davasının hükümlüsü B.A.'nın tahliye olduğu iddia edilmiş hatta B.A.'nın sosyal medyada yayınladığı bir nehir kenarında çekildiği fotoğrafı büyük tepkiye yol açmıştı. B.A.'nın tahliye olmadığı, cezaevinden izinli çıktığı açıklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Şule Çet cinayeti davasında hükümlü B.A.’ın tahliyesinin söz konusu olmadığını, sosyal medyada hükümlüyle ilgili gerçeği yansıtmayan paylaşım yaptığı belirlenen şahıs hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, X sosyal medya hesabı üzerinden 16 Kasım 2025 tarihinde A.U. isimli şahıs tarafından "İnfaz sistemimiz suçlulara cesaret veriyor" açıklamasıyla, hükümlü B.A.'ın, Şule Çet'in öldürülmesine iştirak suçundan tahliye edildiği iddiasına yer verildiği belirtilerek, "29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay; cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir. İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda mahkumiyet hükümleri kesinleşmiştir. B.A. adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiştir. Hükümlü açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanmış, ardından açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılarak, Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakli gerçekleştirilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Daha açık bir deyiş ile B.A. adlı hükümlünün tahliyesi söz konusu olmamış, aksine infazı aralıksız olarak devam etmiştir. Yapılan X sosyal medya paylaşımının kamuoyuna açık kitle iletişim araçlarına konu olduğu, yukarıdaki izahat nazarında bu paylaşım ve dolayısıyla haber içeriğinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldığından, A.U. hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

 

İHA

Etiketler şule çet şule çet hükümlüsü tahliye izin nehir kenarı
