  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 20 Eylül 2019 16:04

Şule Çet davasında gizlilik talebi

Şule Çet davasının 16 Ekim'de görülecek dördüncü duruşması için sanık avukatı Ekmen kapalı duruşma ve yayın yasağı istedi. Çet'in avukatı sosyal medyadan "Neden bu kadar korkuyorsunuz" diye sordu.

Şule Çet davasında gizlilik talebi
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Ankara’da, üniversite öğrencisi Şule Çet’in, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen ve plazanın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada sanık avukatı Levent Ekmen gizlilik kararı talep etti. Ekmen, 16 Ekim’de görülecek dördüncü duruşmanın kapalı gerçekleştirilmesi ve yayın yasağı getirilmesini istedi.

Talebe tepki gösteren Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başından beri dosyada gizlenenlerle; üstü örtülmek istenen, silinen ve kaybedilen delillerle uğraştık. Şimdi de gizlilik kararı talep ediliyor. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Kamuoyu önünde olması ve üstü örtülmek istenen cinayetin üzerine gidilmesi neden sizleri rahatsız ediyor?” diye sordu.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
avukat , gizlilik kararı , şule çet , şule çet davası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM