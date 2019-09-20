Şule Çet davasında gizlilik talebi

Ankara’da, üniversite öğrencisi Şule Çet’in, cinsel saldırıya uğradığı iddia edilen ve plazanın 20’nci katından düşerek ölmesiyle ilgili davada sanık avukatı Levent Ekmen gizlilik kararı talep etti. Ekmen, 16 Ekim’de görülecek dördüncü duruşmanın kapalı gerçekleştirilmesi ve yayın yasağı getirilmesini istedi.

Talebe tepki gösteren Şule Çet’in avukatı Umur Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başından beri dosyada gizlenenlerle; üstü örtülmek istenen, silinen ve kaybedilen delillerle uğraştık. Şimdi de gizlilik kararı talep ediliyor. Neden bu kadar korkuyorsunuz? Kamuoyu önünde olması ve üstü örtülmek istenen cinayetin üzerine gidilmesi neden sizleri rahatsız ediyor?” diye sordu.