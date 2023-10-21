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Sümeyye Erdoğan'dan İstanbul'daki oturma eylemine destek

Sümeyye Erdoğan'dan İstanbul'daki oturma eylemine destek
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda 3 günlük oturma eylemi başlatan Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'ne destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dan geldi.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda üç günlük oturma eylemi başlattı.

Eyleme katılan KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar bir de konuşma yaptı.

Bayraktar konuşmada, "Bizler bugün Türkiye'deki kadın sivil toplum kuruluşları olarak Filistinli kadınların, çocukların ve Filistin'in yanında olduğumuzu haykırmak için buradayız. Tüm insanlığı da bu trajediye karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz" dedi.

Bu konuşmanın İngilizce’ye çevrilmiş halini ise Sümeyye Erdoğan’ın eşi Selçuk Bayraktar sosyal medyadan paylaşması dikkat çekti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda 3 günlük oturma eylemi başlatan Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi'ne destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'dan geldi.

Etiketler oturma eylemi eminönü israil filistin sümeyye erdoğan selçuk bayraktar
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