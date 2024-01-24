Sunucu Nur Viral, canlı yayında gelen soruyla şaştı kaldı!

Aile Terapisti ve danışmanı Serhat Yabancı, Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programına konuk oldu.

Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında Serhat Yabancı ve Nur Viral canlı yayına telefonla bağlanan izleyicilerin sorunlarını dinledi ve tavsiyelerde bulundu. Yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen kadın seyirci anlattıklarıyla dikkat çekti.

"İÇİMDE NE ARZULARIM VARMIŞ"

Evlenip bir çocuğu olan ve ayrılan genç kadın sosyal medyadan biriyle tanışıp ve çok aşık oluyor. Genç kadın "Ben ilk gülüm lafını ilk güzel sözü bu insandan duydum. Şu anda 40 yaşındayım 3 sene öncesinden bahsediyorum. Başka şehirdeydi ben gidiyorum yanına, denize giriyoruz ama çok mutluyuz. Hatta bir sefer o böyle denizde yüzüyor baktım böyle uzaktan dedim ki; Yarabbi dünyanın en mutlu kadını benim herhalde dedim ya böyle bir mutluluk ya rabbi bana nasıl nasıl bana nasip oldu diye..." dedi.

İsmini vermek istemeyen seyirci devamında ise şunları söyledi:



"4 ayın sonunda ayrıldığı eşi devreye girdi ve bu darmaduman oldu, ticaret yapacaktık, dükkanlar kurduk. Şu ana geleyim ben ayrıldığım eşinle tekrardan evlendim, evlenmek zorunda kaldım çünkü bu insanla yaşadıklarımı herkes duydu. İşin içine para girdi çok fazla maddi kaybım oldu."



Bu sözler sırasında sunucu Nur Viral ne diyeceğini ne yapacağını bilemedi. Nur Viral kadın seyircinin 1 trilyona aşkın parasını kaybettiğini duyunca da şoke oldu ve "ooo bunlar sosyal medyada karı koca bir çete olmasınlar" dedi.

"HİÇ BİRLİKTELİK YOK"

Eski eşine dair de konuşan seyirci şu an yaşadığı evliliğe dair "Hiç birliktelik yok hiçbir şey yok diyalog yok. Ailem, baba evine dönmek çok zor diye evlendim" dedi.



Nur Viral canlı yayına telefonla bağlanan kadın "Ben içimde nasıl bir insanmışım içimde ne tutkularım ne arzularım varmış. Tesettürlü usturuplu bir insanım ama onunla öyle bir şey yaşadık ki onu arıyorum ya" dedi.

Nur Viral ise "Onu arıyorum hâlâ ya" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.