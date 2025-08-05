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Süper Lig'de bazı maçlar için erteleme kararı

Süper Lig'de bazı maçlar için erteleme kararı
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TFF, Süper Lig'in 1'inci haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in oynayacağı maçların ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu; Avrupa kupaları eleme turlarında mücadele eden takımların ilk hafta maçlarını ertelendi. Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’nin ligin ilk haftasında sahasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının yanı sıra Konferans Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş’ın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı mücadeleler ileri bir tarihe ertelendi. Ayrıca Konferans Ligi’nde Danimarka ekibi Viking’in konuğu olacak Başakşehir FK’nın da ligin ilk haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadele ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenen 3 karşılaşmanın tarihlerinin daha sonra açıklanacağın duyuruldu.

TFF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesileyle UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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Etiketler süper lig erteleme TFF
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