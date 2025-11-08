  1. Anasayfa
Suriye lideri Eş-Şara’ya yönelik yaptırımları kaldırıldı

BM Güvenlik Konseyi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin kararı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’a yönelik yaptırımların kaldırılmasına ilişkin 2799 sayılı kararı kabul ederek, Suriyeli liderlerin terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide yaptırım listesinden çıkarılmalarına karar verdi. 2799 sayılı karar, 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nde 14 kabul ve bir çekimser (Çin) oyla kabul edildi.

Karar tasarısı ABD tarafından sunulmuştu

Suriyeli liderlere yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı, ABD tarafından sunulmuştu. ABD, 15 üyeli Konseyi uzun süredir Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi konusunda ikna etmeye çalışıyordu. BM Güvenlik Konseyi’nin kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü ilk defa bir Suriye devlet başkanını Beyaz Saray’da ağırlayarak, eş-Şara’yı kabul etmeye hazırlandığı bir süreçte geldi.

Nusra Cephesi adıyla da bilinen Heyet Tahrir Şam, 2014 yılı mayıs ayından bu yana BM Güvenlik Konseyi’nin El-Kaide ve DAEŞ yaptırım listesinde yer alıyor. Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, İçişleri Bakanı Hattab dahil birçok eski Heyet Tahrir Şam (HTŞ) mensubu ile birlikte seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve silah ambargosu içeren BM yaptırımları altında bulunuyordu.

