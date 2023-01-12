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Suriyelilerden 3 milyon liralık dolandırıcılık planı: 3 şüpheli tutuklandı

Suriyelilerden 3 milyon liralık dolandırıcılık planı: 3 şüpheli tutuklandı
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Muğla'da yaşanan olayda 62 yaşındaki N.B., telefonda kendini polis olarak tanıtıp 'İsminiz hırsızlık olayını karıştı' diyen dolandırıcılara 3 milyon değerinde döviz, para ve altınını kaptırdı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan N.B.'yi, 30 Aralık günü arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp 'İsminiz hırsızlık olayına karıştı. Olayı aydınlatmamız için elinizdeki paraların seri numaraları ile altınları karşılaştırmamız gerekiyor. Karşılaştırmadan sonra size teslim edeceğiz' dedi. Telefondaki kişiye inanan N.B., 140 bin dolar, para ve altınları, eve gelen kişiye teslim etti. N.B., daha sonra kendisini hiç kimse aramayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ekipler, şüphelilerin Suriye uyruklu Remoun Kadmous (29), İbrahim Khalkf (29) ile Salih El Devriş (28) olduğunu belirledi. Oluşturulan özel ekip tarafından Şanlıurfa, Konya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 3 şüpheli, Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde bulunan altınların bir kısmı sahibine teslim edilirken, para ve dolarlar ise bulunamadı.

Etiketler şüphe tutuklama suriyeli
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