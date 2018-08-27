Suriyelilerin bayram tatili bitti ! Geri dönüyorlar...

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine gidip tatil yapan Suriyelilerin geri dönüşü başladı.





Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan pasaport, geçici koruma kimlik belgesi ve aldıkları randevu ile Cilvgözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyeliler, bayram ziyaretini tamamlayarak Türkiye’ye gelmeye başladı.

Kurban Bayramı’nda toplam 47 bin Suriyelinin gittiği Cilvegözü’ne gelen Suriyeliler gümrük muhafaza ve polis kontrolünden sonra Türkiye’ye giriş yapıyor.

Suriyeliler, Kurban Bayramı için 6 Ağustos günü çıkış yapmaya başlamış ve 19 Ağustos’a kadar devam etmişti. Bugün başlayan dönüşler ise 30 Aralık 2018 gününe kadar devam edecek.