Survivor 2024 All Star'da Ogeday ve Turabi tartışması

Survivor 2024 All Star'da 6. bölüm fragmanı yayınlanırken fargmanda Ogeday ve Turabi'nin tartışmaları programa damga vurdu.

TV8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2024 All Star'ın 6. bölüm tanıtımına Ogeday ve Turabi'nin kavgası damga vurdu.

Turabi'nin "Sen burda aşk meşk işleri yaparken ben Amerika'da şampiyon oluyordum" sözlerinin üzerine Ogeday, Turabi'nin sosyal medya hesabında paylaştığı müstehcen fotoğraflarını hatırlattı.

Ogeday, Turabi için şunları söyledi:

"Bir odada fotoğraflar koyup, talihsiz bir kaza sonucu tövbe edip SMS'siz bir sene olduğu için tekrardan Survivor'a geldiği için..."

Görüntülerde sinirlendiği görülen Turabi, Ogeday'a 'Benim fotoğraflarım seni ilgilendirmez' dedi.

Ogeday'ın bu hatırlatmasının ardından eski yarışmacı Avatar Atakan'dan sosyal medya hesabından uyarı geldi.

'OGEDAY SEN ÖYLE BİRİ DEĞİLSİN OĞLUM'

Avatar Atakan, şunları ifade etti:

"Ogeday sen öyle biri değilsin oğlum. Bu konuşma tribi ne? Kimin gazına geldin senin üslubun daha farklı. Acil Ogeday'ı birinin uyandırması lazım. Kardeşime bu tarz gitmemiş."