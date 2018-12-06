Tacizcisinin dilini koparmıştı ! Karar çıktı

Esenyurt'taki alt geçitte bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık M.O. "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi" suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum edildi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık M.O. ile müşteki E.O katılmazken, taraflar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki avukatları, savcılığın esas hakkındaki mütalaasına katılmadıklarını belirtti.

Söz verilen sanık M.O'nun avukatı da müvekkilinin kanser hastası olduğu için duruşmaya katılamadığını belirterek, mağdur ile müvekkilinin kız arkadaşının resmi karşılaştırıldığında birbirine benzediğinin görüleceğini söyledi. Sanığın dili koptuktan sonra da saldırıya devam edildiğinin söylendiğini ancak bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğunu anlatan avukat, müvekkilinin beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.O'yu "cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki iyi halini dikkate alan mahkeme, cezayı 4 yıl 2 aya indirdi.

İDDİANAMEDEN

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenyurt'ta 14 Mart 2016'da alt geçitte bulunan otobüs durağında inen müşteki E.O'yu, merdivenlere yöneldiği sırada sanık M.O'nun öpmeye çalıştığı ve müştekinin ani bir refleksle sanığın dilini ısırdığı, sanığın müştekiyi taciz ettiği ve olay yerinden kaçtığı anlatılıyordu.

İddianamede, sanık M.O'nun "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

Yargılamanın yapıldığı Büyükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi, görevsizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine göndermiş, mahkemenin kararında, M.O. hakkında her ne kadar cinsel saldırı suçundan dava açılmışsa da eylemin nitelikli cinsel saldırı olma ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti.

Sanık M.O. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep ediliyordu.