Tahir Elçi cinayetinde Davutoğlu tanık olarak dinlenmeyecek

Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Tahir Elçi davasında dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi kararından vazgeçti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 28 Kasım 2015 tarihinde açıklama yaptığı sırada katledilen dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili açılan davanın 15 Haziran'da görülen duruşmasında, cinayetin işlendiği dönemde başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nun tanık olarak dinlenmesi talebi kabul edilmişti. Söz konusu karardan oy çokluğuyla vazgeçildi.

EREN: ADALET ER YA DA GEÇ YERİNİ BULACAK

Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Twitter hesabı üzerinden söz konusu karardan vazgeçildiğini belirtti. Eren, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Diyarbakır C. Başsavcılığının talebi üzeri Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi Tahir Elçi davasında duruşma tarihini beklemeden usule aykırı bir şekilde Ahmet Davutoğlu’nun tanık olarak dinlenmesi kararından oy çokluğuyla vazgeçmiştir. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır…"