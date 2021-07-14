Tahir Elçi Davası’ndaki tanıklar yeniden dinlenecek

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasakları sırasında işlenen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili 3’ü polis 4 kişi hakkında açılan davanın üçüncü duruşmasında tanıkların tekrar dinlenmesi kararı alındı.

Birgün’de yer alan habere göre; Diyarbakır’da sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü 28 Kasım 2015’te Sur ilçesindeki Dört Ayaklı Minare önünde katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetine ilişkin 3’ü polis 4 sanık açılan davanın üçüncü duruşması yarın 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Diyarbakır Barosu’ndan çok sayıda avukatın katılacağı duruşmada, tanıkların dinlenmesi bekleniyor.

Tutuksuz yargılanan sanık polisler F.T., S.T. ile M.S.’nin 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi istenirken, firari sanık Uğur Yakışır hakkında ise, hem Elçi hem de aynı gün öldürülen polisler Cengiz Erdur ve Ahmet Çiftaslan cinayetleri suçlamasıyla üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Türkan Elçi, duruşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Elçi, paylaşımında şöyle yazdı: “5 yılın ardından katıldığımız ilk duruşmada dışarıya atılmakla tehdit edildik. Bir mağdur olarak bana çok ağır geldi, bitmeyen baş ağrısı şikayeti sonucunca MR çektirdiğimde yer yer beyin kanamalarına rastlanıldı. Yarın 3. Duruşmamız var, umarım yine aynı şeyleri yaşamayız.”

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Diyarbakır’da sokağa çıkma yasaklarının yaşandığı 28 Kasım 2015’te Sur ilçesi ve Dört Ayaklı Minare’nin çatışmalardan gördüğü tahribata karşı yaptığı açıklamanın ardından öldürüldü. Elçi cinayetinin olay yeri incelemesi 4 ay sonra, 17 Mart 2016’da yapıldı. Soruşturmanın başında Elçi’ye doğru ateş ettikleri kamera görüntülerine yansıyan 4 polis “tanık” olarak dinlendi. Diyarbakır Barosu, gazetecilerin çektiği olay yerine ait görüntülerini Londra Üniversitesi Adli Mimarlık Bölümü Forensic Architecture’a gönderdi. Üniversite hazırladığı raporda, fail olarak tespit ettiği 3 polisten birini “kesin fail” olarak işaret etti. Ancak savcılık bu raporu dikkate almayarak ATK’den rapor istedi. Fakat ATK rapor hazırlamadı.

Birgün